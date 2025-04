Omniva juhatuse esimehe Martti Kuldma tõdemusel on postmark nagu Eesti visiitkaart maailmas. "Margid, mis jõuavad posti saates ja filatelistide abil kõikjale maailmas, tutvustavad meie riiki ja ühiskonda, meie kultuurile tähtsaid sümboleid, kangelasi ja sündmuseid. Nii on otsus, milliseid marke välja anda, justnagu otsus, kuidas me soovime ennast maailmas tutvustada,“ sõnas ta.