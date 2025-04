«Numbrituvastuse süsteem on politsei jaoks vajalik ja tähtis tööriist. Sama oluline on aga ka Eesti inimeste usaldus meie töövahendite ja põhimõtete vastu,» rõhutas peadirektor.

Ta nentis, et kuigi politsei on numbrituvastuskaameraid aastaid süütegude avastamiseks kasutanud ja omavalitsustega koostöös neid paigaldanud, siis ilmselgelt on liiga vähe sellest avalikult räägitud ning teemat inimestel meeles hoitud.