Politsei pidas kinni petuskeemis osalenud kulleri

Politsei on viimastel nädalatel üle Eesti saanud mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele ja väidavad kõnes, et nende lähedane on sattunud liiklusõnnetusse.

Pärast seda küsivad kelmid lähedase ravi, advokaadi kulu, vanglast pääsemise või teise osapoole tervisekulude katmiseks raha ning kannatanu kodust aadressi. Seejärel tuleb inimese kodu ukse taha petuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanult sularaha minema viib.

Ida prefektuuri küber- ja majanduskuritegude grupijuht Hannes Jalg rääkis, et politseinikud pidasid eelmisel nädalal Harjumaal Jõelähtme külas kinni 39-aastase mehe, kes on kahtlustuse järgi seotud Jõhvis, Narvas ja Ahtmes toime pandud kelmusepisoodidega.

„Aprilli keskpaigas sai politsei mitmeid teateid juhtumitest, kus Ida-Virumaa inimesed andsid kodus või kokkulepitud kohas üle suuri summasid sularaha,“ rääkis grupijuht. „Alustasime juhtumite uurimiseks kriminaalmenetlust ning selgitasime välja, et nende kelmusepisoodidega võib olla seotud 39-aastane mees. Kuller tabati vahetult pärast seda, kui ta oli võtnud enda kätte kahe kannatanu raha ning viis seda edasi kelmuse kaasosalisteni.»

Ta lisas, et kinnipidamisel leiti mehe juurest üle 7000 euro sularaha, mille kelmid olid inimestelt välja petnud. Hetkel on mehele esitatud kahtlustus neljas kelmusepisoodis, kus kahju on üle 15 000 euro. Täpse juhtumite arvu ja kahju selgitab politsei välja edasise uurimise käigus