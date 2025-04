Kapp paikneb aadressil Kungla 37b, Coopi kaupluse kõrval, ja selle eesmärk on vähendada toiduraiskamist. Selle toimimise eest hakkab hoolt kandma Valga Abikeskus MTÜ, mille esindaja Carolyn Korp ütles, et hakkab selle kapi eest hoolitsemisega tegelema iga päev. «Teen pilti, panen sotsiaalmeediasse üles. Sotsiaalmeediast saab jälgida, milline on olukord kapis,» rääkis Korp.