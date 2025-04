Kirjanik Andris Kalnozols: Saan nii vabalt ringi hulkuda, sest minu juuresüsteem on nii tugev

Praegu olete tihedalt seotud ka Leeduga. Kuuldavasti isegi elate seal ning teie romaani «Kalender on mu nimi» põhjal on valminud teatrilavastus, mis etendub Klaipėda Draamateatris (Klaipėdos Dramos Teatras). Kas need seosed Leeduga on juhuslikud või teadlikult ette võetud?

Tundsin, et pean pöörduma tagasi keelejuurte juurde. Õpin praegu leedu keelt, et parandada oma läti keele tunnetust. See on puhtalt metafüüsiline vajadus ennast jälle ühise lõkke ääres soojendada.

Kas ise tunnete ennast olevat vahel mitmes riigis või mitmes paigas korraga?

Ma saan nii vabalt ringi hulkuda just seepärast, et minu juuresüsteem on nii tugev. Olen kuramaalane Euroopas. Hiljuti kuulasin Lätis Mazirbes üht Eesti raadiojaama. Seal kõlasid Püha Patricku päeval iiri laulja Shane MacGowani laulud. Mõtlesin, et kui tugev on siiski iiri mentaliteet. Keelt räägib ju ainult mõni üksik, aga iiri vaim murrab läbi Saaremaa raadiolainete ja jõuab minu juurde Mazirbe randa.

Arvan, et Shane MacGowan on saanud olla mitmes riigis korraga. Ja sellega suurepäraselt toime tulnud. Kiitus talle!

Käimas on eesti ja läti raamatu aasta. Milline tähendus teie jaoks sellel on, et meie kirjasõna sünnist on möödas juba 500 aastat?

Tahaks, et see ei kõlaks lõpuna. Tahaks, et see on ALLES 500-aastane ajalugu.