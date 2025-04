Vähi sõeluuringutel avastati 486 kasvajat

«Soolevähi ja emakakaelavähi sõeluuringu peamine eesmärk on vähieelsete muutuste avastamine, mis ravi puudumisel võivad areneda pahaloomuliseks. Seetõttu on määrava tähtsusega, et inimesed, kellel esmauuringul leitakse HPV nakkus või peitvere test on positiivne, osaleksid kindlasti ka lisauuringutel ja raviprotseduuridel,» rõhutas ta.