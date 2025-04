GALERII Maamessil oli väljas mitmeid tuntud lõunaeestlasi

Messi üks tänavustest naeltest oli puukäpp Optimal 2200, mis on mõeldud suurte puude ümberistutamiseks. Esimese sellise tõi Eestisse tuntud arborist Heiki Hanso, kellel on esmaspäeval juba ees ootamas töö Tartus. Algaval nädalal on ta valmis tulema ka Põlva- ja Võrumaale, sest kallist masinat ei tasu üle Eesti edasi-tagasi sõidutada. Hanso andmeil kavatseb samasuguse masina suvel endale soetada ka OÜ Vikatimees.