Edasi vaadates hakkab silma punaseks võõbatud torn, mille ülemises osas on kiri «Истоки». Selle sõna võiks tõlkida kui päritolu. Torni alumisel osal kujutatut on Eesti poolelt sellest punktist vaadates raske mõista. Pilt muutuks paremini arusaadavaks, kui seda saaks pisut rohkem edelast vaadelda. Ent varasematest piiritagustest uudistest on teada, et sinna on värvitud tänapäevane arusaam Vene vürst Aleksandr Nevskist, kelle kultust on Venemaal juba aastaid hoogsalt arendatud. Samuti on tornile kirjutatud tema nimi.