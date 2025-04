Helmuth Martin Reisner: igaüks saab anda oma panuse meie riigikaitsesse

Tänavu 24. veebruaril peetud vabariigi aastapäeva kõnes tuletas kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo meelde Vabadussõja-aegse kindralleitnandi Nikolai Reegi tõdemust, et kogu rahvas peab sõda ning sõjavägi peab lahinguid, lisades, et meile kõigile langeb vastutus selle eest, et oleks loodid võiduks vajalikud tingimused. Kaitseväe osa sellest tehtest – pidada lahinguid ja selleks harjutada – on orgaaniline osa kaitseväe igapäevategevustest.