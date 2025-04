„Aasta esimese kvartali 12 ilvese surmaga lõppenud intsidendid viitavad sellele, et aasta ülejäänud kuud võivad hukkunud ilveste osakaalu oluliselt kasvatada. Seni on enamik neist hukkunud just aasta teises pooles,“ kommenteeris „Ulukid teel“ projektijuht Urmas Salmu.