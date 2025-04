«Tänavusel võistlusel jahib esikohta Eesti õpilasfirmade tõeline koorekiht. Need noored ei ole pelgalt unistajad – nad on probleemilahendajad, kelle tooted ja teenused on jõudnud juba poelettidele,» ütles Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor. Ta lisas, et žüriil seisab ees keeruline ülesanne valida välja meeskond, kes suudaks särada ka Euroopa areenil.