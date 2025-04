KOGUTAKSE ANNETUSI Viiepäevane Iron peab sõitma Soome elupäästvale operatsioonile

Iron tuli siia ilma kriitilise südamerikkega, mis vajab kirurgilist sekkumist esimeste elupäevade jooksul. Eestil on kokkulepe Helsingi Ülikooli lastekliinikuga, et sellist keerulist operatsiooni vajavad Eesti lapsed opereeritakse Soomes ning juba hiljemalt homme viiakse kiirabiga Helsingisse ka pisike Iron.

Kahtlus, et Ironi tervisega pole kõik korras, tekkis ultrahelis 12. rasedusnädalal ning nelja nädala pärast sai diagnoos kinnitust. Selleks ajaks oli loode piisavalt suur ja oli selgelt näha, et südamest väljuvad suured veresooned on oma kohad ära vahetanud: poisi paremast vatsakesest väljub aort ja vasakust kopsuarter. Nii ei saa hapnikuvaene veri kopsudes rikastatud ja hapnikuga rikastatud veri ei pääse suurde vereringesse.

Õnneks on aga võimalik pisipoissi aidata: selleks on vaja teha arteriaalse ümberlülituse operatsioon, kus aort ja kopsuarter nii-öelda istutatakse oma õigesse kohta. Operatsiooni tulemused on reeglina väga head, valdav enamus sellise diagnoosiga sündinud lastest ei vaja hilisemaid operatsioone ega invasiivseid sekkumisi ning nende elukvaliteet on hea või väga hea. Operatsioonita sureb aga 90 protsenti nendest lastest esimese eluaasta jooksul.