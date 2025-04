Žürii esimees, kirjanik ja kirjandusteadlane Jaanus Vaiksoo rääkis, et hindamisel oli gailitlikkus lisaväärtus. «Kuna August Gailit oli stiilimeister, võib gailitlikkuse all mõista isikupärast stiili ja meisterlikku sõnakasutust. See kõik on olemas ka võidutöös. «Tormidesööja» peategelasel Leevil on tuntav sarnasus vana majakavahi kasutütre Heldiga August Gailiti novellist «Fosfortõbi».»