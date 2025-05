VALLA APPIKARJE Metsiste kaitsmisega tehakse meile teine Nursipalu. Rõuge sõdib uute piirangute vastu

«Tegelikult on see looduskaitseline koormus meie piirkonnale, eriti Rõuge vallale, päris üüratu,» ütles Rõuge vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni aseesimees Erki Sok. Tema juhtimisel oli teisipäeval toimunud volikogu istungi päevakorda jõudnud pöördumine kliimaminister Andres Suti poole, et metsiste kaitsmiseks plaanitavatele uute piirangualade moodustamisele Võrumaal hädapidurit tõmmata.

«Need on Võrumaa parimad männikud, mis on tooraineks meie puidutööstustele ja mis nüüd majandamisest välja lähevad,» ütles Sok volikogus. Olgugi, et uued piirangualad on planeeritud eranditult riigimetsa, on mõju tema sõnul laiem ja puudutab kogu Võrumaad.