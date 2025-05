GALERII «Kui kiiver on õige, jääb muna terveks.» Rattapäeval tuletati meelde ohutu väntamise põhitõed

«Mul on ühe asja üle ülimalt hea meel: kui ma vaatan siin suuri ja väikseid rattureid, siis kõigil on kiivrid peas,» ütles linnapea Kalvi Kõva rattapäeva avades. «Mitte ainult rattal sõites ei pea kiiver peas olema, ka tõuksiga sõites peaks kiiver peas olema, skeitpargis rulaga sõites peab kindlasti kiiver peas olema. Au ja kiitus kõigile lapsevanematele, et te olete seda oma lastele õpetanud.»