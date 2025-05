Restoranid toovad kevade taldrikule

Kevadised menüüd ühendavad klassikalise tooraine ja uudse lähenemise. Näiteks muutub Ööbikuoru villas lihtne kartul krõbedaks vahvliks, Ugandi Restos aga peeneks pavé’ks. Krinali sõnul joonistub igal aastal välja üks tooraine, mis on paljudes kohtades esindatud. Sellel aastal on selleks sealiha, mis on pearoa täht viies Kevadgurmee restoranis.