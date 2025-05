Lähipäevil sajab vihma ja lörtsi

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus kõikjal hõreneb. Öö hakul sajab veel Ida- ja Lõuna-Eestis vihma. Pärast keskööd on kohati vihma- ja lörtsihooge. Puhub põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s, õhtul nõrgeneb ja pöördub edelasse. Sooja on 5-9 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, rannikul on kuni 6 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Tuul pöördub põhjakaarde 2-8, õhtul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.