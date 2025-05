Võru noored said oma õpioskused proovile panna

Tallinna Ülikooli korraldatud õpioskuste talgutest võttis osa sada last 20 koolist üle Eesti. Ühisel õppimispäeval said koolide viiendate klasside viieliikmelised tiimid panna end proovile kompleksülesande lahendamisel.

Riiklikku olümpiaadisüsteemi kuuluvate õpitalgute fookus on eelkõige õppimise mõtestamisel ja sellel, et õppimise ja koostöökogemus oleks tulemusega võrdselt tähtis. Õpioskuste talgute peakorraldaja, Tallinna Ülikooli Haridusjuhtimise Akadeemia koostööjuhi Riina Stahli sõnul on ürituse keskmes eelkõige ennastjuhtiv õppija ja õppimisest saadav positiivne kogemus. “Soovime õpioskuste talgutega kujundada sellist õpikeskkonda, mis toetaks ennastjuhtiva õppija kujunemist, julgustaks katsetama, innustaks õppijat seadma eesmärke ja iseenda progressi jälgima. Usun, et selline koosõppimise sündmus pakub võimalusi koostööks ja praktiliseks kogemuseks erinevates õpisituatsioonides ning inspiratsiooni nii õppijatele kui ka õpetajatele,” tutvustas ta õpitalgute päeva lähemalt. Peakorraldaja lisas, et üritus on õpetajate ja õpilaste jaoks kujunenud igal aastal oodatud sündmuseks, millest osavõtt pakub mõnusat väljakutset ja õpirõõmu.