Maarius Suviste: tuleviku tegijate võidukäik

See oli äge! Näha, kuidas nutikad ja uudishimulikud lapsed ja noored pusivad isetehtud lego­robotite ja muude tööde-tegemiste kallal, tegi südame soojaks. Esiteks: tulevik on helge. Teiseks: kõik lapsed ja noored ei istugi peadpidi nutividinas. Tõsi, robootikapäeval tuli ka seda ette. Aga mitte sotsiaalmeedias tühja skrollimise pärast, vaid seepärast, nagu kohapeal selgus, et see oli tõesti tööks vajalik.