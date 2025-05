Valga põhikool tähistas kiusamisvastast päeva

See traditsioon sai alguse aastal 2007 toimunud juhtumist Kanadas, kus ühe kooli õpilased kiusasid oma koolikaaslast roosat värvi särgi kandmise pärast. Seda märganud vanemad õpilased otsustasid poisi kaitsmiseks järgmisel päeval samuti roosat särki kanda ning kutsusid seda tegema ka teisi õpilasi. Lugu kajastati meedias, see pälvis laialdast tähelepanu ja on tänapäevani näiteks laste omavahelisest suhtlemisest selles valguses, et kiusamise pealtvaatajatest võivad saada kiusatavate julged kaitsjad. Sellest loost inspireerituna otsustas põhikooli KiVa meeskond koos kooliga samuti seda päeva tähistada ja igaüks oma kiusuvastased roosad särgid disainida.