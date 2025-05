Ettevaatust teedel: kevad paneb metsloomad liikuma

Nendes õnnetustes saab vigastada ligi 20–30 inimest aastas. See arv on aastate jooksul püsinud samas suurusjärgus, kuigi registreeritud ulukiõnnetuste koguarv on langenud. Oma osa selles on asjaolul, et Eesti teedel liigub üha rohkem sõidukeid – 2024. aasta liiklusloenduse tulemuste põhjal suurenes keskmine liiklussagedus riigiteedel aastaga 1,5 protsenti ehk 1072 sõidukilt 1088 sõidukini ööpäevas.