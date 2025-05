«Uus korraldusmeeskond on tänaseks vabatahtlikkuse alusel kokku tulnud ning inimesi üha lisandub,» lausus meeskonna liige Taavi Tuvike, kelle sõnul on asutamisel ka Maarahva Laat MTÜ, mis hakkaks laadakorraldust järjepidevalt vedama.

Selline traditsiooniline suur turg on Tuvikese sõnul olnud Vastseliina inimestele märgilise tähtsusega. «Jaanipäeva ajal toimuv laat on kohalikele aasta üks olulisemaid kogunemiskohti,» tõdes ta ning lisas, et samal ajal toimuvad ka surnuaiapühad, samuti tullakse kooli ja suguvõsa kokkutulekutele. «Sellest on saanud kogukonna kokkusaamise aeg.»