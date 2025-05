ÜLEVAADE Koondamisplaanid volikogudes viiks demokraatia dieedile

«Paljud volikogud üle Eesti tõmbavad oma volikogu liikmete arvu alla ja kuna meie [valla] rahvaarv on samuti vähenenud, teen ettepaneku vähendada uues volikogus liikmete arvu 19-lt 17-le,» ütles Rõuge vallavolikogu liige Mati Kuklane läinud nädalal toimunud volikogu istungil. «Näiteks Valga vallal, kus on kolm korda rohkem elanikke, on volikogu liikmeid 25. Nemad plaanivad ka vähendamist,» lisas ta.