Tomi Saluveer: üks turg, mitu maitset

Euroopa päeva tähendus on viimasel kümnendil kriitilise pilgu all muutunud. Üha enam näitavad liikmesriigid oma isepäisust. Võrreldes teiste suurte maailmajõududega on Euroopa Liidul paradoksaalne positsioon. USA on tugev, sest ta on föderatsioon. Hiina on tugev, sest ta on tsentraliseeritud masinavärk. Euroopa Liit seevastu on pidevas kompromissis – liidu mudel on hapram ja otsustusprotsessid aeglasemad. On vaidlusi migratsiooni, õigusriigi, eelarvejaotuse ja välispoliitika üle. See teeb meie liidu aeglaseks, kuid demokraatlikuks. See on ühelt poolt tema nõrkus, kuid samas ka tugevus.