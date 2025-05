«Ma arvan, et «Siil» on alanud hästi ehk siis tööd on palju, aga ma arvan, et me oleme kõigeks selleks valmis,» ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni C-kompanii ülem, nooremleitnant Indrek Tõkke neljapäeval. «Hetkel on toimumas ettevalmistused kaitselahinguks ehk siis terve meie pataljon on asumas siin kaitsele ja meie kompanii on üks osa sellest.»