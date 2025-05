9. mai on Eestis keeruline kuupäev. Mis peaks juhtuma, et selle päeva poliitiline laetus väheneks ja üldse ära kaoks?

Ma kardan, et seda me ei pruugi isegi lähimate inimpõlvede jooksul näha. Sellepärast, et Venemaa kasutab ja on pikka aega juurutanud 9. maid kui keskset sündmust oma riiklikus propagandas. Toon välja kaks asja.