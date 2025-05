Katri Velil on kaks peret – ta on hooliv ema oma lastele ja jagab vanemaarmastust ka Põlvamaa Tilsi perekodu Luigemetsa perele. Veli enda tütred on juba oma elu peal: Mirabell õpib Pallase kunstikoolis fotograafiat ja Sanna-Leenu töötab Hollandis. Tilsi perekodus on Katri aga vanemaks 12-aastasele poisile ning kolme- ja üheksa-aastasele õ­ele-vennale.