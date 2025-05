Valgamaalaste kodu lähedal seadis end sisse haruldane külaline

Tõrva valla elanike Enn ja Karin Mihailovi õuel näitab end viimasel ajal Eestis haruldane vaenukägu, kes paistab end seal kandis sisse seadnud olevat. «Ta juba eelmisel aastal näitas ennast korra. Aga nüüd paistab, et ta on siia elama asunud, paariline on tal ka,» rääkis Hummulis elav poliitik Enn Mihailov.