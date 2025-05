Lastekirjanik Triinu Laan: minu suurim soov on, et mu lapsed tunneksid elust rõõmu

Viie lapse ema ja lastekirjanik Triinu Laan on täheldanud, et mida paremaks elu läheb, seda rohkem inimesed virisevad. «Mina ei taha olla nende hulgas, kes tegelevad virisemiskunstiga. Sel ei ole mõtet,» arvab ta, et Eestis ei ole kõik nii halvasti, nagu vahel arvatakse olevat.