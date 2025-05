«Kui teadnuks, et siia võib tulla tuulepark, poleks lossi korrastama hakanud.» Tõrva valda plaanitud hiigeltuulikud teevad turismiettevõtjatele tuska

​Holdre lossi omaniku Vahur Kivistiku mõõtmise tulemus näitab, et lähimad tuulikud jäävad lossist vaid 1,4 kilomeetri kaugusele. «Meil on siin Eesti rahvuslik klaverimuuseum, kus toimuvad kontserdid. Kevadest sügiseni on ürituste ajal aknad ja uksed lahti, et ruumid sooja ilmaga liiga umbseks ei läheks. Tuulikute vuhin klaverimänguga kokku ei sobi. Kui tuulepark tõepoolest rajatakse, tekib siia tööstusmaastik: tuulikud hakkavad looduslikku keskkonda sobituva lossi üle visuaalselt domineerima.»