Vana-Võromaa käsitööesinduses, mis asub Võru Ideekojas, on üleval näitus Merike Rebase käe all soola- ja kortsutamistehnikas valminud siidsallidest. Heledad, õhkõrnad, aga pisut ka salapärased – justkui tükike kaunist kevadet oleks tarre tulnud. Kevadsuvised ilmad on just kaunite, tuules lehvivate sallide kandmise aeg.