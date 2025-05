Hummulist pärit ja siiani seal elava Elmar Orava värske kogumik kannab mulgikeelset pealkirja «Mia elä Ummulin». Varem üle 50 aasta kohalikku raamatukogu juhatanud mees täpsustas, et see sisaldab 112 mulgikeelset lugu.

Need räägivad peamiselt Hummulis juhtunust ja on Elmari enda eluga seotud. «On lapsepõlvemälestusi, on tänapäevast. Mõni lugu räägib ka sellest, kui koolis ja ülikoolis käisin. Mõne loo taga on mõni konkreetne isik, kuigi nime ei ole. Tihti on ka märgitud, kellest on juttu, naabritest näiteks,» tutvustas ta.