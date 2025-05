Iseenesest polnud ju selles midagi erilist, et pereema lapsed ja kuus lapselast just emadepäeval taas kokku said. Tähistatakse ju senimaani ühiselt kõikide sünnipäevi, kusjuures kõige nooremate – kümne- ja üheksakuuse – puhul peab vanaema meeles ka kuusünnipäevi.

Tütar Keiu Tamme sõnutsi on ema üles kasvatanud kaks tütart ja poja, kes kõik on omandanud kõrghariduse ning loonud enda perekonnad. Üks tütardest töötab Tartu ülikooli kliinikumis meditsiiniõena ning teine on lasteaiakasvataja. Poeg töötab elektrikuna. Praegu aga osaleb vanaema aktiivselt kuue lapselapse kasvatamises. «Ema on töökas, tark, südamlik ja hooliv. Vaatamata tihedale töögraafikule leiab ta aega ülipikkadeks telefonikõnedeks, aitab lapsi igal võimalikul moel ning leiab alati võimaluse ühiselt perega aega veeta,» lausus ta.