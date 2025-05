Alisa Maltseva: kutsevaliku õpe pakub noortele aega ja tuge oluliste otsuste tegemisel

Eesti hariduse valupunktidele mõeldes kerkib ikka ja jälle esile üks probleem: meil on terve hulk noori, kelle õpingud on katkenud ja kes jäävad seetõttu kõrvale nii haridussüsteemist kui tööelust. Ka riik on sellele murele viimastel aastatel jõuliselt reageerinud, tõstes õppimiskohustuse iga 18. eluaastani ja laiendades noortele suunatud tugisüsteeme, mis aitavad neil kooli või tööle naasta.

Üks praktiline võimalus noorte toetamiseks on kutse­valiku õppekava, mis on mõeldud just neile, kel õpingud ühel või teisel põhjusel katki jäänud või kes pole valmis kohe pärast põhikooli elukutset valima. 2022. aastal käivitati kutsevaliku õppe programmid mitmes Eesti kutseõppeasutuses, sealhulgas Valgamaa kutseõppekeskuses. Eesmärk on pakkuda noorele aega ja tuge, et ta saaks rahulikult teha teadliku ja läbikaalutud valiku oma edasise haridustee või tööelu osas.