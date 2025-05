Võrumaa külaelanikud lubasid sõjaväepolitseil komandanditunni kehtestada

Juba 10. mai pärastlõunal seadsid ajateenijad Võru vallas Sulbi külas tee äärde plastist tõkked. Kohalikud päästjad täitsid need veega ning kontroll-läbilaskepunktide taristu oligi valmis. Öö saabudes seadsid sõjaväepolitsei võitlejad end tõkete juurde valvesse ning algas komandanditund.

«Komandanditunni harjutuse üks osa on teavitus ja teine osa sellest on jõustamine, kus patrullid liiguvad mööda asula tänavaid ja kontrollivad, et tsiviilisikud oleks kodus,» ütles sõjaväepolitsei operatiivteenistuse ülem major Allar Tulik.