Politsei otsib Valgas kadunud 16-aastast tüdrukut

10. mail teatati, et Nikol lahkus oma kodust Valga linnas. Tüdrukul on küll kaasas mobiiltelefon, kuid kõnedele ja sõnumitele ta ei vasta. Politsei on kontrollinud tüdruku kodukanti Rohelisel tänaval ning teisigi viibimiskohti, kuid seni tema asukohta tuvastada ei ole õnnestunud. Kuivõrd tüdruk suhtleb eakaaslastega ka Lätist, siis ei ole välistatud, et tüdruk võib viibida ka seal. Tema asukoha tuvastamine jätkub ning info kadunud tüdrukust on edastatud ka naaberriigi kolleegidele.