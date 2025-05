VIDEOLUGU «Siin toimub väga aktiivne lahingtegevus.» Suurõppus sulges Võru lähistel mitmeks päevaks kaks teed

«Tänasest hakkas õppuse Siil aktiivne faas. See kestab kuni 16. maini ja siin piirkonnas toimub väga aktiivne lahingtegevus,» rääkis kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser, nooremleitnant Maria Reinstein. «Teelõigud panime sellepärast kinni, et tagada siin piirkonnas nii õppusel osalejate kui ka tsiviilelanikele ohutus, et saaksime lahinguid pidada.»