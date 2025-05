Numbrituvastuskaamerate kasutamine peatati

«Praeguseks on selgeks saanud, et numbrituvastuskaamerate kasutamine ja neilt saadud teabe talletamine tuleb täpsemalt ja sisulisemalt reguleerida,» ütles siseminister Igor Taro. «Ettevaatusprintsiip inimeste põhiõiguste riive osas kaalub antud olukorras üle otstarbekuse põhimõtte. Eesti ühiskonnas on sisejulgeoleku ja -turvalisuse eest vastutavate ametiasutuste usaldusmäär väga kõrge. Inimesed tunnevad, et meie riik on turvaline tänu korrakaitsjatele. Seetõttu leiangi, et korrakaitseorganid vajavad oma töö tegemisel nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamiseks ühiskonna selget mandaati, mida saab anda ainult rahvaesindus riigikogu näol. See eeldab seaduse muudatusi, mille ettepanekuid hakkab siseministeerium kohe ette valmistama, arvestades nii õiguskantsleri büroo esindaja kui andmekaitse inspektsiooni välja toodud ettepanekuid.»