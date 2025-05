«Pool tundi pärast kella 11 tuli teavitus, et täna on mingisugune häire kontroll siin,» ütles paar minutit enne kella 15 Kesklinna pargist läbi tõtanud võrulane Raivo.

«Arvan, et kanalisatsioonikaevud tuleb lahti võtta, siis saab nagu varjendisse minna kanalisatsiooni. Varjendeid pole,» jätkas Raivo. «Kui jooksed kuhugi nõukaaegsesse keldrisse, siis jääd ju paratamatult sinna alla. Arvan, et kanalisatsiooni tuleb ronida – see on siis kõige turvalisem paik Võrus.»