«Me tahaks siin pärisasja teha.» Karjääri tekkinud Kivikolli krossirada ajas motomeeste suhted naabritega nässu

«See on kõige naljakam, et aasta aega tulevad kaebused, aga meieni jõuavad need kas läbi vallavalitsuse või läbi Verstoni (karjääri haldav osaühing – toim) või kuuled mujalt,» ütleb MTÜ Kivikolli Krossirada juhatuse liige Mait Urbanik. «Mais, aasta tagasi, oli siin esimene võistlus ja siis hakkas pihta – iga päev mingi kaebus.»