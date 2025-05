Vello Jaska: tuulikute püstitamine tekitab pingeid

Tuulikud on meie energiajulgeoleku süsteemis üks osa, kuid need ei suuda ilmastiku oludest lähtuvalt tagada püsivat ja kindlat elektrienergiat. Tuuleenergia tootlus on tsükliline. Samas ei vaata elanikkond tuulegeneraatorite püstitamisele kõige parema pilguga.