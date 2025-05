Elektriarvesti. Foto on illustratiivne.

Elektrilevi muudab võrguteenuse hinnakirja ja alates 1. augustist tõuseb võrgutasu ligikaudu 2,6 protsenti. Tõus on vajalik, et katta põhivõrguettevõtte Eleringi ülekandeteenuse sisseostuhindade kasvu ja võrguteenuse edastusmahu langusest tekkinud vahe võrguteenuse tuludes. Muudatuse mõju on keskmisele kodukliendile alla 50 sendi kuus.