Mart Kase sõnul vajab Valga suunamuutust. „Valga on jäämas Eesti kaugeks konnatiigiks, kus vesi seisab ning kaldad kasvavad üha rohkem kinni. Aga seda saab muuta, kui järgmine vallavalitsus asub positiivse programmi alusel tegutsema ning inspireerib kohalikke tegutsema. Valgat on vaja arendada ja kogu Valga vallale on vaja uut käiku, mis tooks meie piirkonnale tuntust, et inimesed tahaksid tulla siia elama ja ka külla,“ ütles ta.