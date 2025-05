Muuseumiööl saab sõita rongiga kahe riigi vahet

Tänavune muuseumiöö langeb kokku Mõniste piirkonna hariduselu 295. aastapäeva tähistamisega ning selle raames on sealses talurahvamuuseumis väljapanek erinevatest ajaloolistest esemetest, fotodest ning arhiivmaterjalidest, mis on seotud kohaliku koolieluga. Samuti on tutvumiseks väljas kaart, millel on ära märgitud Mehkamaalt pärit olevate literaatide kodutalud. Raamatuaasta puhul on külastajatele avatud muuseumi kostüümiladu, kus igaüks saab soovi korral kehastuda endale sobivaks raamatutegelaseks ning fotoseina ees pilti teha.