Räpinlased saavad nüüd lasta oma silmi põhjalikult uurida kodumail

ASi Räpina Haigla juhatuse esimehe Peeter Sibula sõnutsi rendib Tartu ülikooli kliinikum nende ruume, et Lämmijärve äärse piirkonna abivajaja ei peaks eriarsti juurde pääsemiseks Tartusse, Võrru või Põlvasse minema. Kliinikumi silmaarst dr Marina Safonova võttis räpinlasi vastu igal kolmapäeval, kuid ei saanud kohapeal silmapõhjasid uurida, sest puudus vajalik seade. «Märtsi lõpus andis kliinikum aga teada, et toovad vajaliku seadme Räpinasse ning kohale jõudis see mai alguses. Meie inimesi kümme aastat ravinud Marina ise ütles selle kohta: «Ma sain siin nüüd velskri staatusest arsti staatusse»,» vahendas ta.