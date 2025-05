Otepää Kultuurikeskustes asus ametisse kaks uut töötajat

Kultuurikorraldaja ametikohale on asunud Marit Mandel-Hitrov, kelle elutee on toonud teda muusika, turunduse ja projektijuhtimise kaudu lõpuks kultuurivaldkonda – südame kutsel ja kogukonna heaks.

„Minu teekond kultuurimaailma on olnud käänuline, aga inspireeriv – natuke nagu heas lavastuses,“ ütleb Marit Mandel-Hitrov. Sündinud Tallinnas ja kasvanud Keilas, on naise elus olulisel kohal olnud muusika. Ta on lõpetanud lastemuusikakooli ning laulnud mitmetes koorides, sealhulgas Jaan Tombi nimelises tütarlastekooris. „Koorilaul on mulle õpetanud kuulamist, harmooniat ja ühist eesmärki – need oskused on hindamatud ka kultuurikorralduses,“ lisab ta.