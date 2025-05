Tudengid korraldasid kogukonnaürituse noorte heaolu edendamiseks

Osaleja Anita kommenteeris üritust järgmiselt: «Mulle väga meeldis, võiks ju kuulata veel ja veel. Väga kasulik selles mõttes, et mul endal on teismeline poeg ja täiskasvanud tütar ning nüüd ma näen oma vigu. Praktilises elus on veel muidugi palju, mida õppida. Tegelikult ma kõike juba justkui teadsin, millest siin räägiti, aga küsimus ongi selles, kuidas kriitilistes olukordades käivitada neid teadmisi, et mitte lasta emotsioonidel sellel hetkel enda üle valitseda.»