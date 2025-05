Ivar Rosenberg, Võru vallas asuva Roosu talu peremees:

​Talivili näeb tänavu välja oluliselt parem kui kahel viimasel aastal – kasv ja saagipotentsiaal on head. Taliviljad talvitusid hästi ning ma pole kuulnud, et keegi oleks pidanud kevadel põlde uuesti üle külvama. Nüüdseks on talivili saanud ka piisavalt niiskust: põuda pole olnud ning praegused vihmased ilmad on neile soodsad. Ka see, et ilm pole olnud väga soe, soodustab talivilja kasvu.