«Tegemist on hoolekandeasutusega, mis pakub eluaset ja varjupaika täiskasvanutele. Kliendid on tööturul vähese konkurentsivõimega ja vajavad igapäevaeluga toimetulekul tuge ning igakülgset nõustamist. Suurim probleem on paljude teenust saavate isikute alkoholisõltuvus ja see, et paljudel pole lähedasi, kes moodustaksid tugivõrgustiku,» selgitas Kõivik asutuse eripära.