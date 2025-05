1990. aastatel kangastus metsaomanik tegelasena, kes tagastatud metsa kiiresti rahaks tegi ja siis pruugitud Saksa auto ostis. Milline võiks olla praegu metsaomaniku koondportree?

Võrreldes toonasega on metsaomaniku olek ja tema teadmised hoopis teised. Neid ei anna eriti võrreldagi. Üks asi on see, et ta on harjunud selle aja jooksul omanik olema. On tekkinud mingisugused kindlad tegevusmustrid, mis ta omandiga peale hakkab.